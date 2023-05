Toney squalificato per 8 mesi per scommesse

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Brutto colpo per Ivan, centravanti del Brentford. L’attaccante 27enne è statodalla Football Association a causa di 232 violazioni relative a. Questo vuol dire che il giocatore non potrà scendere in campo fino al gennaio del 2024. Non solo: gli sarà anche vietato di partecipare agli allenamenti fino a settembre 2023, complicando i piani della società inglese per una sua possibile vendita in estate.fermato dalla FA, il comunicato ufficiale La Football Association ha pubblicato sui propri canali un comunicato ufficiale in cui dà notizia della squalifica di: «Ivanè stato sospeso da tutte le attività calcistiche e legate al calcio con effetto immediato per otto, fino al 16 gennaio 2024 incluso. Inoltre è stato multato ...

Pessime notizie per il Brentford e per Ivan: l'attaccante è statoper 8 mesi per avere infranto numerose regole relative alle scommesse della Football Association (FA). Lo scorso novembre il giocatore fu accusato di 232 ...... che ha replicato al solito. Emery si è detto contento di aver evitato la sconfitta su un ... Marco Silva a Birmingham dovrà sempre fare a meno delloMitrovic, ma in compenso ritrova ...Pessime notizie per il Brentford e per Ivan: l'attaccante è statoper 8 mesi per avere infranto numerose regole relative alle scommesse della Football Association (FA). Lo scorso novembre il giocatore fu accusato di 232 ...

Che batosta per Toney: squalifica di 8 mesi per il terzo miglior marcatore della Premier League TUTTO mercato WEB

L’attaccante britannico ha ammesso la propria colpa per la gran parte delle accuse. Clamoroso in Premier League, squalifica per 8 mesi a Ivan Toney per calcioscommesse. Di seguito il comunicato della ...Adesso Toney non potrà giocare né per il Brentford né per l'inghilterra, fino al 16 gennaio 2024. Una mazzata per il calciatore accusato di 232 violazioni delle leggi sul gioco d'azzardo della FA tra ...