Tommaso Zorzi annuncia | “Sto prendendo la patente | cosa faccio oggi”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il conduttore hato di essere ormai prossimo all’esame di guida: il curioso video postato dasui social Alla fine, dopo anni di dubbi,si è deciso a mettersi in moto. Il conduttore di Discovery questa mattina si è mostrato sui social impegnato nell’ultima guida prima dell’esame della. Uno sciopero di tassisti a livello nazionale ha fatto scattare la voglia di Tommy di indipendenza anche dal punto di vista della viabilità, e così la scorsa estate ha deciso di iscriversi finalmente a scuola guida. Enon è certo una giornata banale per il conduttore, che si è mostrato sui social alle prese con l’ultimo appuntamento prima del giorno più temuto: “Ragazzi questa è l’ultima guida, volevo solamente rendervi partecipi del fatto ...

ha davvero intenzione di rifarsi il seno a breve , effettuando un cambio di sesso Per quanto assurda possa sembrare, questa domanda sta realmente iniziando a circolare online nelle ...... che rappresentano la Madonna del Rosario, San Giuseppe, San Domenico, San Pio V, Sane San ... 117 Castelgomberto TREVISO Abbazia del Pero Porcellato -Via Monastero, 5, Monastier di ...L'influencersi è visto allo specchio dopo un weekend piacevole e si è sentito scioccato per il suo aspetto fisico. L'età che avanza sembra essere una preoccupazione per lui, che ha condiviso la sua ...

"Mi sento gonfio": paura per Tommaso Zorzi | Cosa gli sta succedendo NewsCinema Magazine

Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare sul web una serie di assurdi pettegolezzi che riguardano l'ex gieffino ...Alla soglia dei trent’anni Tommaso Zorzi si è visto allo specchio dopo il weekend ed è rimasto scioccato e preoccupato. Cosa gli è successo Tommaso Zorzi si è preso una pausa dalla tv per concentrars ...