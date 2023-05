Tom Hanks sull’IA | «Una sfida artistica | ma anche legale»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Mentre il mondo sembra tenere d’occhio con circospezione lo sviluppo dell’IA, Tompare avere intenzione di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ospite dell’ultimo episodio del The Adam Buxton Podcast (registrato lo scorso 18 aprile), Tomha infatti commentato la possibilità di apparire nei filmdopo la sua morte con l’Intelligenza Artificiale. Lo spunto è arrivato da una domanda di Adam, legata a una dichiarazioni di Neil Tennant dei Pet Shop Boys sull’utilità dell’IA nel finire le canzoni. «La prima volta che abbiamo fatto un film che aveva tantissimi nostri dati chiusi in un computer, tra cui letteralmente il nostro aspetto, si intitolava The Polar Express», ha risposto l’attore. «In un certo senso abbiamo previsto tutto ciò. – ha continuato – Abbiamo capito che ci sarebbe stata questa abilità di prendere i dati da ...

mette all'asta la sua Fiat 128: la guidò nel film 'The Post' - guarda IL FUTURO - Però non ci sono solo pericoli davanti: 'Quello che è una possibilità concreta in questo momento è che, se ...ETERNO CON L'AI Su Il Giornale le parole dell'attore premio Oscar, che "non ha escluso che la sua carriera continui dopo la sua morte con l'uso delle nuove tecnologie". ...(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) Era mio padre Oscar alla fotografia per il film di Sam Mendes con, Paul Newman e Jude Law. Chicago anni 30: un sicario della mafia fugge insieme al ...

Tom Hanks: «La mia carriera Con l'intelligenza artificiale potrei lavorare anche post-mortem» ilmessaggero.it

Ospite del 'The Adam Buxton Podcast', Tom Hanks commenta il ruolo dell'Intelligenza Artificiale (IA) nel mondo del cinema.Il premio Oscar rivela le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Parole che suonano come una provocazione. Fino a un certo punto ...