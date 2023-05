Poi sarà arrivato il momento tanto atteso: sorgerà ildel RSM, che dorme da più di un secolo nell'oscurità. Per tutti, l'incredulità lascerà il posto a un abisso di emozioni.La Silentworld Foundation ha affermato che ildella Montevideo Maru, che si trova a una profondità maggiore di quella del, non sarà recuperato. Nessun oggetto o resto umano verrà ...Il, che si trova a una profondità maggiore di quella del, non sarà recuperato "Il luogo di riposo delle anime perdute della Montevideo Maru è stato finalmente trovato. Speriamo che le ...

Titanic: il relitto in una nuova ricostruzione in 3D sbalorditiva WIRED Italia

L'agenzia ApoteoSurprise, specializzata nell'organizzazione di proposte di matrimonio strepitose, lancia un nuovissimo servizio da 1 milione di euro che ...Questa è la prima scansione digitale a grandezza naturale del relitto del Titanic. Creata grazie alla mappatura delle profondità marine, consente di vedere la nave in 3D come se l'acqua intorno a essa ...