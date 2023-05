Tiro con l’arco | Nespoli e Andreoli si mettono in luce nella World Cup a Shanghai

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La seconda giornata dellaCup asi divide tra le qualifiche delolimpico e le eliminatorie a squadre del compound, entrambe giocate sotto una pioggia insistente.gara delolimpico maschile dopo le 72 frecce di qualifica il primo posto è di Brady Ellison, lo statunitense mette a referto 670 punti, seconda posizione per il brasiliano Marcus D’Almeida (669) e terzo per il coreano Lee Woo Seok (667). Ottimo l’esordio adi Mauroquinto in classifica con 661 punti e pronto ad affrontare al primo turno l’arciere di Taipei Wei. Grande giornata anche per Alessandro Paoli, undicesimo con 656 punti e opposto all’isrealiano Kleiner al primo turno. Federico Musolesi chiude invece trentesimo con 644 ed è atteso dal match con il ...