Tim | Vivendi punta su Luciano Carta per il board I francesi scontenti per le offerte basse per la rete

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è il nome cheha deciso di proporre al consiglio di amministrazione di Tim per sostituire il dimissionario Arnaud De Puyfontaine. Non si tratta di un personaggio “banale”, ma del presidente uscente di Leonardo, appena sostituito da Stefano Pontecorvo., infatti, è stato in precedenza a capo dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, i servizi segreti che hanno preso il posto del Sismi nel 2007. Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari, bene industria e, banche contrastate In Piazza Affari sono in evidenza i titoli dell'industria come Iveco +2,09%, Leonardo +1,57% (su cui Akros cita l'ipotesi di un accordo tra ...All'epoca l'uscita di scena del presidente didal cda disegnò una vera frattura non solo con l'attuale amministratore delegato, Pietro Labriola, ma soprattutto con Cassa Depositi e ...luciano carta foto di bacco (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -ha proposto Luciano Carta, già presidente di Leonardo, come consigliere al posto del dimissionario Arnaud de Puyfontaine, ceo della media company. Lo affermano fonti vicine al dossier. La ...

Tim, Vivendi propone Luciano Carta per il consiglio d’amministrazione Il Sole 24 ORE

Luciano Carta è il nome che Vivendi ha deciso di proporre al consiglio di amministrazione di Tim per sostituire il dimissionario Arnaud De Puyfontaine.Tim è il titolo più gettonato a Piazza Affari dopo la schiarita con Vivendi che designa il nuovo consigliere nel Cda e dopo la disponibilità di Cdp a collaborare con KKR per l'acquisto della rete ...