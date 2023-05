Tim mobile | come avere la migliore rete 5G con il primo mese gratis

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Timoffre una tariffa che ti permette di sfruttare al meglio la velocità e la qualità del 5G con il tuo smartphone grazie a Power Smart. Si tratta di una delle offerte più convenienti e complete del mercato, con fino a 50 Giga di dati in 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, e alcuni servizi aggiuntivi molto utili. Attiva Tim Power Smart Passare a Vodafone in 5G a partire da 7,99€ se provieni da virtuali e iliad Tim5G, cosa include Power Smart Power Smart è un’offerta Timpensata per chi vuole navigare ad alta velocità con il 5G di TIM, lapiù estesa e performante d’Italia. Con questa tariffa, avrai a disposizione fino a 50 Giga di Internet al, con una navigazione prioritaria fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload (tramite dispositivo ...

Tim e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) hanno firmato un accordo di collaborazione per sviluppare attività di ricerca scientifica e progetti congiunti nell'ambito dell'Urban Intelligence e ...Da oggi è possibile acquistare il biglietto dei mezzi di Autolinee Toscane per tutti i servizi urbani e per l’Isola d’Elba e l’Isola del Giglio tramite l’app Moovit i ...