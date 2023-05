Tielemans Arsenal Newcastle United spinta al trasferimento

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sito inglese: Secondo quanto riferito, Yourilascerà definitivamente il Leicester City quest’estate, con Fabrizio Romano che ha twittato che non ci sono dubbi sul futuro del centrocampista belga. L’asso dei Foxes sta per scadere il suo contratto al King Power Stadium, e si immagina che ci saranno molti club interessati a prenderlo a parametro zero.ha avuto una bella carriera con Leicester, e non sorprende vedere Football Insider che lo ha recentemente collegato come obiettivo per artisti del calibro di. La buona notizia per quei club è che sembra quasi certo chelascerà il Leicester quest’estate, con quella decisione apparentemente presa qualche tempo fa, secondo Romano nel tweet qui sotto… Yourilascerà Leicester come ...