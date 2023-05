“Ti amo da vivere” | venerdì la presentazione del libro di Lucia Caruso

Leggi su anteprima24

19 maggio alle ore 17 presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, verrà presentato "Ti amo da" della scrittrice beneventana. Nell'arco di pochi anni la professoressa ha pubblicato ben quattro libri. L'esordio con il giallo "Quello che non ti ho potuto dire" risale al 2021 e poi non si è più fermata, fino ad arrivare al Salone Internazionale del di Torino, un anno fa. "Ancora non ho ben realizzato come ci sia riuscita. E nell'arco di pochi anni. – ha dichiarato -. Come è successo e succede a tanti, la scrittura è una passione che mi accompagna da tutta la vita. Diciamo che l'ho dominata per assecondare interessi più impellenti, come l'insegnamento. La professoressa, infatti, dopo aver ...