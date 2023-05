The Mother è il film Netflix dal miglior week-end d' apertura nel 2023 | La Regina Carlotta guida le serie tv

(Di mercoledì 17 maggio 2023) The, con Jennifer Lopez, e La, il prequel di Bridgerton, dominano le classifiche più recenti dei più visti su. Tra Thee Lasembra aver puntato sui titoli giusti questo mese. Ilcon Jennifer Lopez e il prequel di Bridgerton sono tra i contenuti più visti nelle rispettive categorie. Ma diamo un'occhiata ai numeri. The#1 Con 83.71 milioni di ore visionate nel periodo di tempo calcolato che va dall'8 e il 14 maggio, l'action thriller con protagonista Jennifer Lopez, The, è stato ilpiù visto sulla piattaforma in 82 paesi (con circa 43 milioni di visualizzazioni dal suo debutto il ...

Trae La Regina Carlotta, Netflix sembra aver puntato sui titoli giusti questo mese. Il film con Jennifer Lopez e il prequel di Bridgerton sono tra i contenuti più visti nelle rispettive ...... dignity, integrity, and love." Joel Weinshanker, Managing Partner of Elvis Presley Enterprises, revealed his support for Riley maintaining her role as a trustee followingpassing of her. "...L'Us Navy sta sviluppando il programma Attritable UxVShip. Tra droni suicidi e sottomarini, ecco tutte le novitàpost Una nave madre per i droni: l'arma della Marina Usa per blindare Taiwan appeared first on ...

The Mother, la recensione del film di Jennifer Lopez Elle

Con 83.71 milioni di ore visionate nel periodo di tempo calcolato che va dall'8 e il 14 maggio, l'action thriller con protagonista Jennifer Lopez, The Mother, è stato il film più visto sulla ...Jennifer Lopez è una madre pronta a tutto per salvare la propria figlia nel nuovo film Netflix, The Mother. Ecco la nostra recensione.