The Creator | John David Washington nel trailer del nuovo film di Gareth Edwards

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nelpost-apocalittico va in scena una guerra tra umani e androidi dopo un disastro di proporzioni catastrofiche. Ilsegna il ritorno alla regia didopo Rogue One. 20th Century Studios ha diffuso in streaming ildi Thefantascientifico con protagonista. Ilsi apre con il personaggio diche rimugina sul fatto di non essere una brava persona, prima di mostrare la portata epica del. Più avanti vediamo il caos e la distruzione che si scatenano quando un'intelligenza artificiale progettata per proteggere la razza umana scatena invece una guerra totale contro l'umanità. A quel punto, dopo diversi anni sembra ...

20th Century Studios, New Regency ed Entertainment One hanno diffuso il trailer ufficiale dell'epico thriller d'azione, che arriverà ...Ecco il teaser trailer di, il nuovo film di Gareth Edwards con John David ...20th Century Studios ha diffuso in streaming il trailer di, film fantascientifico con protagonista John David Washington . Il trailer si apre con il personaggio di Washington che rimugina sul fatto di non essere una brava persona, prima di ...

The Creator: John David Washington nel trailer del nuovo film di ... Movieplayer

The Dear White People creator tells EW he looked to Murphy's 2003 Haunted Mansion movie for ways he could hone his own approach to bringing the classic Disney ride to life, starting with the titular ...Subscribing to your favorite Twitch creator is the best way to show your support for their content. Followers are great, but subscriptions allow streamers to earn money and keep streaming. Gifting ...