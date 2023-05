Thailandia verso la democrazia Chi è Pita Limjaroenrat

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) A partire dal 2006, il mondo ha visto un costante declino democratico evidenziato dall’organizzazione Freedom House. Tale fenomeno si è concretizzato attrala progressiva autocratizzazione di diverse nazioni a causa del venir meno del sistema interno di separazione dei poteri, o dell’insorgere di conflitti interni e colpi di stato. Laha rappresentato uno dei massimi esempi di tale processo, a seguito dell’instaurazione di una dittatura militare come conseguenza del golpe del 2014. Tale golpe aveva rappresentato il culmine di una lunghissima faida sociale tra le due anime del Paese, ormai in corso da oltre un decennio. La giunta militare non è tuttavia riuscita a schiacciare il desiderio di libertà della popolazione, che in occasione delle ultime consultazioni ha chiaramente manifestato la propria volontà di ritornare ad un ...