TFA sostegno | se non si ha il titolo per l’insegnamento | non si partecipa alle prove di selezione Neanche se si hanno tre anni di servizio su sostegno

(Di mercoledì 17 maggio 2023) TFAVIII ciclo: c'è molta attenzione sulla possibilità, offerta dmodifiche apportate dal DL 44/2023 al DL 36/2022, dire al corso senza sostenere ledi accesso. In ogni caso i tredisvolti sullo specifico grado negli ultimi dieci permettono di non sostenere la preselettiva e accedere direttamente alla prova scritta. L'articolo .

Il decreto 44 del mese di aprile 2023, nel trattare le immissioni in ruolo dei docenti diinseriti nelle graduatorie GPS, ha introdotto delle modifiche al decreto 36 convertito ... SulVIII ...... oltre alla laurea occorrono l'abilitazione per una classe di concorso della secondaria e la specializzazione super le medie o le superiori, diversa ovviamente da quelle di primaria e ...Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene opportuno fare alcune osservazioni sulla norma completa, così come modificata dal DL 44/2023, relativa alVIII ciclo. "2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità accedono, nei ...

TFA sostegno VIII ciclo, docente con tre anni servizio sostegno primaria può accedere al corso secondaria senza misurarsi con le selezioni Orizzonte Scuola

Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Pittoni ha prospettato una soluzione per risolvere il problema dei docenti ingabbiati."Con l'autorizzazione ad assumere 20.000 insegnanti di sostegno, si fa un passo avanti anche per garantire la continuità didattica. Il rischio è però, come l'anno scorso, di perdere 14.000 ...