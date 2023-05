Test | È il lavoro giusto per te?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Consapevoli o meno, dobbiamo tutti riconoscere il ruolo che iloccupa nella nostra quotidianità e, più in generale, nella vita. Si tratta di un peso ingombrante, e non per forza in maniera negativa, che influisce inevitabilmente sul tempo che abbiamo a disposizione, ma anche sulle emozioni e sui sentimenti. Sforzi, energie, ma soprattutto tempo, sono ogni giorno rivolti proprio al nostro, quello che riempie la quotidianità e che garantisce il necessario per vivere, almeno in termini economici. Ma ci rende felici? È questa una delle domande ricorrenti di chi si sente perennemente insoddisfatto della propria vita, infelice e non realizzato, e dà la colpa alla propria occupazione. Rientri anche tu tra queste persone? Allora fai il nostroe scopri se quello che svolgi è il...