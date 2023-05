Terzo Polo | riunione gruppi Azione-Iv martedì alle 20**

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Ladei deputati di-Italia Viva è stata convocata, in presenza,23 maggioore 20 come da richiesta di molti deputati di entrambi i partiti. La stessa richiesta è stata avanzata dai senatori dialla capogruppo al senato Raffaella Paita. Lo si legge in una nota di

Il clima nel fantomatico, insomma, peggiora. Eppure, almeno a parole, Renzi continua a negare di voler strappare sui gruppi in Parlamento: 'Per noi non c'è alcun motivo per dividerci - ...... stando al recente Report ransomware di Swascan, società parte delcyber Tinexta Group, ... A seguire, alposto RecordBreaker, con il 12% degli attacchi, e al quarto Gozi, con l'11% degli ...Seguiteci Lo stesso vale per la performance artistica delParadiso della montagna , un'opera ... il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti), ilCIRCOLABILE della cooperativa ORSO BLU, ...

L'implosione del Terzo Polo passa dalla via Emilia. Doppio addio a Calenda, Gruppioni e Pigoni scelgono Renzi BolognaToday

La deputata, passata da Azione ad Italia Viva che ora potrebbe creare un gruppo autonomo spaccando definitivamente il Terzo Polo, ha spiegato tutti i perché della sua scelta in un’intervista a ...Per il Pd di Elly Schlein la sfida delle amministrative comincia davvero solo ora e sarà una partita difficile, nella quale la nuova segretaria dovrà impegnarsi a fondo. Si giocherà essenzialmente sul ...