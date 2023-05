Terzo Polo | Iv vuole chiarimento da Calenda su europee | sabato riunione gruppi**

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Insieme alle? No, ho già dato...". Ieri Carloin tv chiudeva così alla possibilità di una reunion di Azione e Italia Viva alle prossime. E su questo i renziani hanno intenzione di chiedere un. Nei gruppi innanzitutto ancora uniti nonostante la rottura del progetto del partito unico. La presidente dei senatori Raffaella Paita ha convocato perpomeriggio unaon line e la richiesta per un analogo confronto è stata avanzata dai renziani al capogruppo alla Camera, Matteo Richetti. Sul tavolo c'è anche la tenuta dei gruppi. La possibilità che le strade si dividano anche a livello parlamentare potrebbe essere percorribile. Iv al Senato, con l'arrivo di Enrico Borghi dal Pd, ha i numeri necessari per il gruppo ...

... come un albero in campagna che alanno ormai ha messo radici salde e sane ed è prospero, ... Volevamo un evento che durasse nel tempo e che potesse promuovere Maison Gargantua come un...I professionisti che interverranno saranno sollecitati su alcuni temi, dalospdaliero al ruolo delle farmacie comunali, dal ruolo del privato fino alla telemedicina. Giudizio positivo sul ...... questo nuovomuseale si pone oggi come protagonista di due progetti che stanno contribuendo a ... la rigenerazione urbana in contesti marginalizzati, la valorizzazione del contributo del...

L'implosione del Terzo Polo passa dalla via Emilia. Doppio addio a Calenda, Gruppioni e Pigoni scelgono Renzi BolognaToday

Per il Pd di Elly Schlein la sfida delle amministrative comincia davvero solo ora e sarà una partita difficile, nella quale la nuova segretaria dovrà impegnarsi a fondo. Si giocherà essenzialmente sul ...sostenuta dal fu Terzo Polo, e quella di Gianguido D’Alberto a Teramo, con l’apporto del Movimento. Sia il modello Brescia sia il modello Teramo in prospettiva da soli non bastano a battere il ...