TERRA AMARA | TRAME 21-27 MAGGIO 2023 | L’ONORE DI ZULEYHA VIENE INFANGATO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 17 maggio 2023), anticipazioni edal 21 al 27, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10.andrà in onda anche la domenica alle ore 15:00. PUNTATA DEL 21Le indagini sulla morte di Ercument proseguono: Demiraccusato di omicidio edi. Per proteggersi, Hunkar e Demir incontrano Yilmaz e Fekeli e i quattro stabiliscono un piano. Mujgan, che non è stata informata dei fatti, si insospettisce e, davanti a un’improvvisa partenza del marito, decide di affrontare a viso aperto Fekeli, il quale non le rivelerà niente. Sermin e Behice, a caccia di ...