Terra Amara | anticipazioni trama del 18 maggio | la scuola elementare Behice Hekimoglu divide Fekeli e Hunkar

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ecco ledelladella puntata in onda giovedì 18alle 14:10 su Canale 5: la donazione dicrea una spaccatura con, domani giovedì 18, alle 14:10 su Canale 5, andrà in onda con un nuovo, emozionante, episodio della sua apprezzata saga. Prima di svelare ledella, che anche oggi promettono nuovi intrighi tra i principali protagonisti della soap, facciamo un rapido recap della puntata del 17: Riassunto della puntata del 17Nella puntata del 17, Gaffur ha raccontato a Cetin il suo passato e quello di sua sorella Gulten. Alla fine ...

Dove eravamo rimasti News sulla puntata di Terra Amara del 18 maggio 2023 Prima di dedicarci alle news sulla puntata di Terra Amara in onda il 18 maggio 2023, ricordiamo velocemente cos’è accaduto ...Proseguono i colpi di scena per i fans di Terra Amara che nella puntata di giovedì 18 maggio 2023 assisteranno alla delusione di Hunkar per un omaggio che Fekeli farà a Behice e al sì definitivo di ...