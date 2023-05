Terra Amara anticipazioni | confronto tra Cetin e Gaffur | quale sarà il destino di Gulten

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sta per iniziare una nuova puntata di: ecco tutto le anticipazione di oggi. Come finirà la storia fra? Nella puntata precedente abbiamo visto tutti i problemi che sta affrontando Yilamz. Nonostante sia riuscito ad ottenere le case appartenute al nemico storico Demir, e sia anche riuscito ad ottenere l’appalto di una nuova attività, l’uomo deve fare i conti con un clima familiare per nulla sereno. Sua moglie infatti a causa del forte stress ha partorito suo figlio in tempi eccessivamente prematuri, mi sembra che sia sulla fase di ripresa e che possa condurre una normale vita come tutti i suoi coetanei. Come se non bastasse Mujgan e ormai diventata paranoica da quando ho scoperto che anche Adnan e suo figlio. Non so come rivelarlo al marito che continua non capire i suoi comportamenti. La ...