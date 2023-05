(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tra gli scorsi mesi di marzo e aprile avrebbero gravemente minacciato a scopo dialcuniimpegnati in lavori edili a Giugliano in Campania: cinque presuntial...

I Carabinieri hanno eseguito a Villabate, nel palermitano, 4 fermi per associazione per delinquere di tipo mafioso ed. Documentata la manovra di riassetto da parte di elementi di vertice di "cosa nostra" tornati in libertà dopo aver scontato le pene a cui erano stati condannati definitivamente. pc/gslI Carabinieri hanno eseguito a Villabate, nel palermitano, 4 fermi per associazione per delinquere di tipo mafioso ed. Documentata la manovra di riassetto da parte di elementi di vertice di "cosa nostra" tornati in libertà dopo aver scontato le pene a cui erano stati condannati definitivamente. pc/gslI Carabinieri hanno eseguito a Villabate, nel palermitano, 4 fermi per associazione per delinquere di tipo mafioso ed. Documentata la manovra di riassetto da parte di elementi di vertice di "cosa nostra" tornati in libertà dopo aver scontato le pene a cui erano stati condannati definitivamente. pc/gsl ...

Tentano estorsione a imprenditori, 5 affiliati al clan Mallardo fermati nel Napoletano ilmattino.it

Tra gli scorsi mesi di marzo e aprile avrebbero gravemente minacciato a scopo di estorsione alcuni imprenditori impegnati in lavori edili a Giugliano ...Tra gli scorsi mesi di marzo e aprile avrebbero gravemente minacciato a scopo di estorsione alcuni imprenditori impegnati in lavori edili a Giugliano in Campania (Napoli): cinque presunti affiliati al ...