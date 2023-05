Tennis Roma | un' altra sorpresa | Djokovic va ko contro Rune in tre set

Ovviamente sta giocando unincredibile. Penso che sia anche un bene per il nostro sport che ... Ho sentito che a causa dei monumenti, della protezione del sito, ovunque a, è molto difficile ...... dove sono in corso gli Internazionali di. Ad incastrare l'uomo, un 36enne di origine ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Pamela Mastropietro, il papà Stefano trovato morto a. Il post ...- Gli Internazionali d'Italia al Foro Italico non smettono di regalare colpi di scena. Dopo l'eliminazione a sorpresa del numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz, anche il numero 1 Atp Novak Djokovic ...

ATP Internazionali Roma, Djokovic eliminato da Rune, Ostapenko batte Badosa stasera Cerundolo-Ruud, orari tv e ... Fanpage.it

Netta sconfitta per Novak Djokovic contro il talento danese Holger Rune in tre set: pur ammettendo la superiorità dell'avversario, se l'è presa con le condizioni meteo di questi giorni ...Ovviamente sta giocando un tennis incredibile. Penso che sia anche un bene per il ... Ho sentito che a causa dei monumenti, della protezione del sito, ovunque a Roma, è molto difficile ottenere i ...