Tennis | Rafael Nadal in conferenza stampa domani | forfait al Roland Garros?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’annuncio arriva dall’entourage die si tratta di una, indetta peralle ore 16, presso la RafaAcademy by Movistar. Il tema sarà la partecipazione o meno del campione nativo di Manacor all’edizione 2023 del. Dalla Spagna, arrivano diverse indiscrezioni sul fatto che il maiorchino non riuscirà a essere presente nello Slam di Parigi, per via dei diversi problemi fisici che l’hanno costretto a stare lontano dai campi da gioco del massimo circuito internazionale delda ormai cinque mesi. Proprio questo,vuole rivelare le proprie decisioni pubblicamente, rendendo noti i suoi obiettivi nel prossimo futuro, visto che si è anche parlato di ritiro del ...

Nadal non ha recuperato e non parteciperà quindi al torneo più atteso, lo riportano i colleghi di Relevo , confermato poi da Sport . Bruttissima notizia per gli appassionati die la ...Se il miofunziona contro Novak, funziona contro tutti. Quindi sono davvero contento per la vittoria' , ha dichiarato Rune in conferenza stampa. ' Roland Garros Vedo ancora Novak e...Favoriti Dipende tutto daNadal . Ovviamente ci sono anche Carlos Alcaraz e Rune. Anche ... Alcaraz è il numero uno e sta giocando unincredibile. Penso sia un bene per il nostro sport ...

