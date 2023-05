Tennis | Internazionali Djokovic ko | Rune primo semifinalista

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il serbo, sei volte vincitore a Roma, ha ceduto per 6 - 2 4 - 6 6 - 2 ROMA - Ancora una sorpresa agli "d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi, in corso ...

Dopo Alcaraz e Sinner anche Novak Djokovic deve lasciare anzitempo gliBnl d'Italia. Il serbo, numero uno del mondo e campione uscente, è stato battuto, nei quarti di finale, dal danese Holger Rune, numero 7 del tabellone, che conquista per la prima volta ...Si ferma nei quarti la corsa di Novak Djokovic, numero 1 del tabellone: il serbo, sei volte vincitore deglicompresa l'edizione 2022, cede per 6 - 2 4 - 6 6 - 2 a Holger Rune, settima ...Djokovic lascia gliBNL d'Italia dopo la sconfitta rimediata ai quarti di finale dal danese Rune. Il serbo, in conferenza stampa, ha esordito facendo i ...

