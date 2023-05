Tennis Djokovic | il campo centrale va coperto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) , ma so che non si può per i monumenti – La copertura deldel Foro Italico “è un investimento enorme. Non lo so quali sono le regole qui, se possono costruire o meno qualcosa. Ho sentito che a causa dei monumenti, è molto difficile ottenere i permessi fare qualsiasi tipo di espansione”. E così Nole(nella foto) appena eliminato da Rune ai quarti degli Internazionali riaccende l’annoso tormentone del tetto al. Argomento sensibile, quest’anno, per una edizione funestata dal maltempo. Per il serbo questo è stato “il più freddo e il più umido torneo che abbia mai giocato qui a Roma. Non so davvero ricordare tanti giorni di fila con la pioggia. Mai avuta una cosa così in passato. Magari uno o due giorni di pioggia. Quest’anno c’è stata pioggia costante per giorni e giorni. Ma è così e ...

...his second round match against Argentina's Tomas Etcheverry at the Men's ATP Rome Opentournament on May 12, 2023 at Foro Italico in Rome. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Novak, ...Nonostante il carattere un po' 'spigoloso', il giovane tennista sembra aver conquistato una parte del pubblico romano notoriamente 'pro'. Al termine della partita, Rune ha salutato le ...Dopo Alcaraz (ATP 2), uscito al secondo turno, l'Internazionale di Roma perde il campione in carica(1). Il serbo infatti stato estromesso dal 20enne Rune (7) con il risultato di 6 - 2 4 - 6 6 - 2 ai quarti di finale. In un match contraddistinto da molte pause, medical time - out e pioggia, ...

Diretta tennis Internazionali: Djokovic eliminato da Rune! Segui LIVE Corriere dello Sport

La difesa del titolo di Novak Djokovic agli Internazionali BNL d’Italia si è interrotta ai quarti di finale. Il campione serbo ha perso per la seconda volta su tre incontrati disputati contro Holger ...Il danese affronterà il vincente del match Ruud-Cerandolo. Il campione serbo dopo la sconfitta: 'Lui ha giocato troppo bene per me' (ANSA) ...