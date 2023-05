Tennis | Djokovic eliminato a Roma | «Rune ha giocato molto meglio di me»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Novak, dopo Alcaraz e Sinner, lascia gli Internazionali d’Italia 2023 nei quarti di finale. Il serbo campione uscente ha perso contro il danese Holgercon il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2 in due ore e 19 minuti.raggiunge per la prima volta la semifinale. Nell’intervista post-gara,ha commentato: «Il campo era lento in questi giorni, questo è il Masters 1000 dipiù freddo e piovoso che io abbia mai. Fatico a ricordare così tanti giorni di pioggia consecutivi.talentuoso e per buona parte del match hadi me. Ha tenuto i nervi saldi e ha meritato di vincere». Il serbo ha parlato anche di cosa lo aspetterà in futuro: «Se ho ancora ...

Dopo Alcaraz (ATP 2), uscito al secondo turno, l'Internazionale di Roma perde il campione in carica(1). Il serbo infatti stato estromesso dal 20enne Rune (7) con il risultato di 6 - 2 4 - 6 6 - 2 ai quarti di finale. In un match contraddistinto da molte pause, medical time - out e pioggia, ...Rune, sul 5 - 3 per, risponde con colpi davvero importanti esaltandosi di fronte al pubblico. Braccia in alto a chiamare il tifo dalla sua parte, nonostante la terra rossa della Capitale sia ...Dopo Alcaraz e Sinner anche Novakdeve lasciare anzitempo gli Internazionali Bnl d'Italia. Il serbo, numero uno del mondo e campione uscente, è stato battuto, nei quarti di finale, dal danese Holger Rune, numero 7 del ...

Diretta tennis Internazionali: Djokovic eliminato da Rune! Segui LIVE Corriere dello Sport

Il danese affronterà il vincente del match Ruud-Cerandolo. Il campione serbo dopo la sconfitta: 'Lui ha giocato troppo bene per me' (ANSA) ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...