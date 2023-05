Tennis | ancora sorprese agli Internazionali d’Italia | dopo Alcaraz eliminato anche Novak Djokovic

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I primi dueti al mondo nel ranking Atp sono fuori din corso a Roma.Carlos, uscito a sorpresa lunedì ai sedicesimi,è stato infattidal torneo. Fatale per il campione serbo, nel match dei quarti disputato oggi, la sfida portata dal danese Holger Rune, n. 7 del mondo. Al temine dell’incontro, interrotto per oltre un’ora per pioggia, Holger ha avuto la meglio sucon il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. Il danese è il primo semifinalista del torneo di Roma: se la vedrà sabato contro il vincente della sfida tra Casper Ruud e Francisco Cerundolo. su Open Leggi: Il n.1...

Non è stato facile gestire l'interruzione per pioggia, ma nel terzo set ho ritrovato ilche ... 'Se pensodi poter vincere più Roland Garros di Nadal Diciamo dovrei iniziare a vincere il ...Ovviamente sta giocando unincredibile. Penso che sia anche un bene per il nostro sport che ... Personalmente stocercando di restare lì con tutti loro. Sono contento - ovviamente, molto ...... ha anche detto il presidente della Federazionee padel, Angelo Binaghi . 'Approcceremo alla ... Sbrollini ha aggiunto che 'tanto c'èda fare: pensiamo ad altri disegni di legge, come ...

Holger Rune ha superato la seconda volta in carriera Novak Djokovic e conquistato le semifinali degli Internazionali BNL d’Italia, dove troverà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Francisco ...Dopo l'eliminazione ai quarti di finale degli Internazionali di Roma contro Holger Rune, Novak Djokovic è intervenuto in conferenza stampa post partita in merito alla sconfitta e le sue sensazioni in ...