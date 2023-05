Temptation Island 2023 registrazioni al via | emerso dettaglio sulle coppie

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutto è pronto per la nuova edizione disu Canale 5 che, come annunciato da Publitalia, andrà in onda lunedì 26 giugnoin prima serata. Dopo un anno di pausa i fan del docu-reality, condotto da Filippo Bisciglia, possono tirare un sospiro di sollievo: la decima edizione (undicesima se comprendiamo anche la prima edizione con il titolo 'Vero Amore' del 2005) è molto attesa ed è pronta a fare il pienone di share, spettatori e interazioni social. Come svelato da DavideMaggio, lediinizieranno venerdì 9 giugno.: chi sono le? Svelato unsulla scelta della produzione Uno dei risvolti più ...