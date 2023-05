TEMPESTA D’AMORE | TRAME 21-27 MAGGIO 2023 | ROSALIE SI LANCIA IN UNA NUOVA AVVENTURA PROFESSIONALE

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 17 maggio 2023), anticipazioni edal 21 al 27, della soap tedesca in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 20:00. PUNTATA DEL 21Ariane è costretta ad ammettere di fronte ad Erik di amare solo Robert. A pezzi, Vogt ricatta dunque la sua ex, chiedendo del denaro in cambio del suo silenzio. I due non si accorgono però che Christoph ha assistito alla scena. PUNTATA DEL 22Paul vede Merle flirtare apertamente con Gerry e sospetta dunque che quest’ultimo stia tradendo Josie… I Sonnbichler riescono finalmente a chiarirsi con il proprio vicino di casa, chiarendo un enorme frainteso. PUNTATA DEL 23Christoph intuisce che Erik ha in mano ...