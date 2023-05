Taxi e Ncc | il Campidoglio approva il nuovo regolamento | cosa cambia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma – L’Assemblea Capitolina hato all’unanimità ilcomunale che disciplina l’esercizio del trasporto pubblico non di linea. Dopo un confronto con le associazioni di categoria interessate, il documento introduce importanti novità. Nel testo sono state inserite delle norme grazie alle quali il Comune potrà definire i turni tramite un’apposita piattaforma web: ilmodello permetterà all’Amministrazione di garantire un numero più consistente di vetture nei momenti di picco della domanda. Tra le altre novità, un iter più agevole per la trasferibilità delle licenze e la gratuità, per i tassisti, del servizio ‘Chiama060609’ che diventerà un importante strumento per operatori, cittadini e turisti. Anche perché verrà integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla ...

L'Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento che disciplina l'esercizio del trasporto pubblico non di linea, e dunque l'attività died. Nuovo sistema sanzionatorio e piattaforma web per gestire i turni Tra le novità principali, un nuovo sistema sanzionatorio: eliminato il cosiddetto cumulo di sanzioni, sarà sufficiente la ...L'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè parla del nuovo regolamento per. La nota "Il nuovo Regolamento comunale che disciplina l'esercizio del trasporto pubblico non di linea, approvato oggi dall'Assemblea Capitolina, prevede un sistema sanzionatorio molto più ...... una piattaforma web per definire i turni e garantire più vetture nei picchi di richiesta, e procedure più snelle per la trasferibilità delle licenze di. L'Assemblea capitolina ha ...

Taxi-Ncc, Assemblea Capitolina approva nuovo regolamento Roma Capitale

Per gli operatori il servizio Chiama Taxi 060609 sarà gratuito e sarà integrato da applicazioni. Piattaforma online per garantire più mezzi nei momenti di picco ...Tra le novità introdotte dal documento anche una piattaforma web con cui il Comune può gestire i turni per assicurare la presenza di auto bianche nei momenti di picco ...