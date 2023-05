Tapiro a Pioli dopo la sconfitta del Milan contro l’Inter | anticipazioni stasera Striscia La Notizia

(Di mercoledì 17 maggio 2023)d’Oro per l’allenatore delStefanoche una volta fatto ritorno a casa ha trovato la bella sorpresa. Porta a casa l’unico trofeo della stagione, una battuta beffarda e pungente quella che gli rivolge lo storico inviato del programma satirico Valerio Staffelli. Dal canto suo, il tecnico del, che ha perso il derby in semifinale di Champions League, non può far altro che incassare il colpo e stare al gioco. L’allenatore accetta dunque le critiche, non si sottrae alle domande di Staffelli e rimane al contempo consapevole che la propria squadra si è spinta ben oltre le aspettative. Quanto guadagna chi vince la Champions League? I premi La consegna delall’allenatore delStefanod’Oro per Stefano ...

L'allenatore del Milan Stefanonon ha avuto nemmeno il tempo di metabolizzare l'eliminazione, ...del tg satirico che andrà in onda stasera su Canale 5 infatti gli verrà assegnato il 'd'oro'...Il Milan è uscito dalla Champions League per mano dei cugini dell'Inter di Simone Inzaghi e Stefanoha ricevuto il suo primod'Oro da parte di Striscia la notizia. L'inviato del programma di Canale 5, Valerio Staffelli ha raggiunto il tecnico rossonero per consegnargli l'ambito premio: "...La stagione di Stefanonon si concluderà con 'zeru tituli', come avrebbe detto José Mourinho . Il tecnico del Milan, ... ha infatti portato a casa un altro prestigioso riconoscimento: ild'...

Dopo la sconfitta arriva il Tapiro per Pioli: "Quando vai così in alto e cadi, ti fai ancora più male" La Gazzetta dello Sport

Tapiro d’Oro per l’allenatore del Milan Stefano Pioli che una volta fatto ritorno a casa ha trovato la bella sorpresa. Porta a casa l’unico trofeo della stagione, una battuta beffarda e pungente quell ...Il tecnico del Milan ha ricevuto il suo primo Tapiro d'Oro dopo la cocente eliminazione in Champions League subita dal Diavolo per mano dell'Inter ...