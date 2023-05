Tank ucraini a una pompa di benzina | il carrista | Pieno di diesel e tre caffè | grazie

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Due mezzi corazzati delle forze ucraine in una stazione di servizio abbandonata nella zona di Kherson sono i protagonisti di questo video ironico. Ilchiede: "Ildie tre, ...

Tuttavia, la presenza dei due" mezzi consegnati dalla Polonia negli scorsi mesi - in quell'area è indicativa dei piani per la controffensiva messa in atto dall'esercito dell'Ucraina. 17 maggio ...... il tutto mentre nelle trincee e nelle città sotto assedio i soldati sia russi sia... Dopo aver incassato la fornitura die di sistemi di difesa antimissilistici, nel suo recente tour nelle ...Il thinkstatunitense fa riferimento alle parole del leader dei separatisti filorussi a Donetsk, Denis Pushilin , che ieri ha detto che le forze russe hanno 'rafforzato le loro posizione nell'...

I tank ucraini dal benzinaio: 'Il pieno di diesel, grazie' Repubblica TV

Guerra Ucraina oggi. Le forze russe sono probabilmente impegnate a rafforzare la loro offensiva tattica nell'area di Bakhmut, nonostante l'obiettivo dell'Ucraina di concentrarsi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Kiev, in 24 ore 55 scontri con le truppe russe nel Donetsk. LIVE ...