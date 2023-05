Svb | il Congresso porta alla sbarra i manager

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Negli Stati Uniti i media usano un’espressione precisa per descrivere il momento in cui uno un politico finisce sotto il fuoco di una commissione di vigilanza: to grill, letteralmente cuoceregriglia. Ed è proprio quello che è successo a Greg Becker, ex amministratore delegato della Silicon Valley Bank, l’istituto di credito legato alle startup della California, letteralmente collassato quasi due mesi fa sotto i colpi dei tassi e della sfiducia degli investitori. Nelle scorse ore, le stesse in cui gli Stati Uniti vivono l’ora più buia in attesa di una accordo tra Repubblicani e Democratici che scongiuri il default del Paese, l’ex capo della Svb è stata messo sotto torchio da parte della commissione banche del Senato, che ha svolto l’audizione del, unitamente a due ex dirigenti della Signature Bank, altro istituto ...

Tutta colpa, ancora, del crack di ormai un mese fa die First Republic , i due istituti di ... 'Il mancato intervento delUsa sul tetto del debito potrebbe scatenare una crisi ...Esortando ilUsa a trovare in fretta un accordo per aumentare il tetto. Di bisticcio in bisticcio, repubblicani e democratici hanno per mesi tirato la corda nonostante il limite dei 31.381 ...Quanto a casi come quello dieviteremo che accadano ancora. Bisognera' lavorare a livello di ... Questo scenario va evitato in ogni modo possibile ma la responsabilita' ricade sul

La commissione banche mette sotto torchio gli ex vertici degli istituti falliti meno di due mesi fa, accusandoli di conclamata negligenza.