Superlig 2022 2023 | l’Adana di Montella batte 3-2 il Karagumruk di Pirlo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nella 34esima giornata del massimo campionato turco,di Vincenzosi è imposta per 3-2 sul campo del, formazione allenata da Andrea. L’autogol di Ozbir ha sbloccato il risultato al 44° portando in vantaggio i padroni di casa, ma al 51° e al 76° sono arrivate le reti di Ndiaye e Onyekuru a ribaltare la situazione. All’80°, Diagne ha siglato la rete del 2-2, ma all’84° un’altra autorete, questa volta di Dresevic, ha fissato il risultato sul 2-3 per. Con questa vittoria, la squadra disi porta a quota 63 punti, consolidando il quarto posto in classifica, mentre ildiè nono con 44. SportFace.

