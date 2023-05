Superlega finale Scudetto | l’Itas Trentino è Campione d’Italia per la quinta volta

Dopo una serie di botte e risposta continui, arrivata fino al 2 - 2, c'è voluta gara 5 per eleggere la più forte di questo campionato di. La sfida si mette subito bene per la squadra di ...L'Itas Trentino è campione d'Italia per la quinta volta. La formazione di Angelo Lorenzetti si è aggiudicata lascudetto diCredem 2023 giocata contro la Lube Civitanova, che si era assicurata gli ultimi tre tricolori. Trento ha vinto la quinta e decisiva gara della serie per 3 - 0 (25 - 20, 25 ...Trento batte Civitanova in tre set, 25 - 20, 25 - 20, 25 - 19, in gara - 5 e si porta a casa lascudetto della2022/2023. Partita giocata meglio dai ragazzi di Lorenzetti, che letteralmente abbattono la squadra di Blengini senza particolari difficoltà. Decisivo il secondo set in ...

LIVE Trento-Civitanova, Finale Superlega volley in DIRETTA: gara-5 decisiva per lo scudetto OA Sport

L’Itas Trentino si aggiudica Gara 5 delle Finali Scudetto della Superlega di volley maschile ed è Campione d’Italia. I gialloblù tornano sul tetto d’Italia per la quinta volta nella loro storia, 07/08 ...20.10: Buonasera e benvenuti alla diretta live di gara 5 della finale playoff di Superlega di pallavolo 2022-2023 tra Itas Trentino e Lube Civitanova. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 5 ...