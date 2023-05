Superbollo | verso lo stop? Chi lo deve pagare e quanto versa aggiornamento 17 MAGGIO

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ultime notizielo? Governo Meloni tira dritto.la cancellazione del. Il balzello pesa come addizionale erariale – dunque si aggiunge all’importo del bollo – pari a 20 euro per ogni Kw di potenza oltre i 185 Kw (252 Cv). Insomma, una tassa sulle auto più potenti – non sempre le più costose o di lusso – che il Governo Meloni sembra intenzionato a eliminare. Prezzo oro: nuova impennata dietro l’angolo? Ecco perchélo? Chi lola cancellazione? È un leit motiv che ha accomunato i governi degli ultimi anni: d’altra parte, il Governo ...

Tuttavia, il(così come il bollo auto) è dovuto anche se il veicolo resta fermo. Quali sono le auto che pagano ilIlè dovuto per le auto immatricolate dopo il 1º ...Prezzo oro: nuova impennata dietro l'angolo Ecco perchélo stop Chi lo deve pagare e quanto versala cancellazione È un leit motiv che ha accomunato i governi ...auto dil'addio, benefici per mercato italiano Certo, stiamo parlando di casi limite. Riguarderanno poche migliaia di italiani e con disponibilità finanziarie elevate. Tuttavia, la ...

Superbollo auto verso l’abolizione: ecco chi non lo paga nel 2023 PMI.it

A quanto pare la svolta tanto attesa da tantissimi automobilisti sta per arrivare, il Governo è in procinto infatti di rimuovere una volta per tutte il superbollo, per chi non lo sapesse si tratta di ...Il governo Meloni è intenzionato ad abolire il Superbollo, la micro tassa applicata alle auto di grossa cilindrata ...