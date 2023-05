"Sulle etichette sbaglia". Smontati i teoremi di Report sul Nutriscore

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Palazzo Chigi stronca il: "Si fonda su algoritmi non sufficientemente trasparenti, facilmente influenzabili per interessi economici e basati su parametri valutativi inappropriati"

...sul dispositivo per aiutare gli utenti a interagire con oggetti fisici dotati didi testo. e organizza sessioni informative nei suoi negozi per istruire i clientifunzioni di ...La funzione offre un'interfaccia distinta con pulsanti ad alto contrasto e grandidi ... concentrandosiattività che amano e che sono fondamentali per l'iPhone e l'iPad. Live Speech ...Le degustazioni spazieranno tra cinqueselezionate ad hoc per Cantine Aperte: i ... previo pagamento del ticket di ingresso, il quale includerà anche l'abbinamento wine&food basato...

Palazzo Chigi contro Report: sulle etichette sbaglia Il Sole 24 ORE

Prosegue il dibattito su etichette alimentari e Nutriscore ... il “semaforo” si basa su un algoritmo che calcola l’impatto di ogni singolo nutriente sul prodotto, non tenendo però conto di alcuni ...Vendeva prodotti alimentari con etichette solo in arabo e cinese, sequestrati quasi 2mila pezzi. In difetto è stato trovato un minimarket etnico, nel quartiere del Piano, dalla guardia di finanza. Il ...