Suggerimenti per piegare una maglietta velocemente

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tenere in ordine il guardaroba è un vero impegno, ma ci sono molti buoni motivi per farlo: troverete i vestiti con più facilità (soprattutto la mattina, quando si è sempre di fretta), eviterete che si formino brutte pieghe o che gli abiti si acciacchino troppo e, non da ultimo, potrete sentirvi soddisfatti nel vedere l’armadio in condizioni perfette, senza caos al suo interno.i capi può essere un compito poco piacevole, eppure basta imparare il metodo giusto per impochi istanti e avere sempre tutto in ordine. Vediamo comele magliette. ComeunaIl sogno di un guardaroba sempre in ordine sembra così remoto, soprattutto per chi è solito accumulare i panni in attesa di riporli nell’armadio. In realtà, ...