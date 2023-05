Su che canale vedere la Finale di Champions League? Diretta gratis in chiaro per l’Inter | cosa dice la Legge

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023)giocherà ladella2022-2023. I neroazzurri sono riusciti a vincere il rovente derby della Madonnina contro il Milan, dopo aver regolato le portoghesi Benfica e Porto nei due turni precedenti, e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione europea. L’appuntamento è per sabato 10 giugno (ore 21.00) allo Stadio Ataturk di Istanbul, dove i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno il Manchester City. Sarà una partita secca in campo neutro, aperta a qualsiasi risultato. La compagine italiana sarà sulla carta sfavorita, ma può succedere davvero di tutto in un confronto da tutto o niente che si gioca sui 90 minuti (in caso di parità si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore).giocherà la sesta ...