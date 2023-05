Stop a bullismo e violenza di genere | galà di premiazione

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 maggio 2023): Il 19 maggio dalle ore 11 ci sarà ildial Modernissimo. In concorso ci sono opere da 18 paesi nel mondo. Al grido “Butta a terra il muro dell’odio” torna per la terza edizione il festival Omovies@School (www.omovies.school), Festival Internazionale di Cinema rivolto alle scuole e ai giovani, organizzato da iKen Onlus con la direzione artistica di Carlo Cremona. Realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC-Ministero della Cultura e MIM – Ministero Istruzione e del Merito, si propone come incubatore culturale per la promozione di opere filmiche realizzate sia dalle scuole che da registi sulle tematiche del contrasto al, all’omofobia, alle violenze di, per identità di ...