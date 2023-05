“Sto leccando” | Fiorello spiazza tutti | l’ha detto davvero

Leggi su chenews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)hatodurante la diretta di Viva Rai 2. Il conduttore lo ha: ecco che cosa è successo nella puntata. Come ogni mattina, lo showman siciliano è tornato in onda con il suo programma che va in onda su Rai 2. Tantissimi ospiti si sono seduti accanto a lui e al resto del cast, così come numerose sono state le notizia commentate in diretta. È proprio commentato una delle notizie che si è lasciato andare ad una confessione.(Screen RaiPlay) – CheNews.itSono ormai diversi mesi cheè uno degli appuntamenti fissi per circa un milione di telespettatori che ogni mattina si collega su Rai 2 per seguire il programma condotto dallo showman. Come i fan della trasmissione sanno, il perno di Viva Rai 2 è proprio ...