ha aggiunto che in futuro potrebbe trovarsi in uno svantaggio competitivo a causa dei dazi del 10% che dovrebbero essere imposte sulle batterie trasportate tra il Regno Unito e l'Europa ......45%;direzione il FTSE Italia Star ( - 0,15%). In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Interpump (+2,13%), Telecom Italia (+1,94%),(+1,39%) e Leonardo (......incendio causato da un corto circuito nel sistema di controllo del portellone elettrico... Il richiamo non coinvolge il parco circolante europeo e dunque anche quello italiano,contare ...

Stellantis, senza accordo post Brexit a rischio produzione in GB Agenzia askanews

"Ripartiamo unitariamente più forti e non ci fermeremo fino a quando non avremo tutte le risposte in grado di fare chiarezza per governare finalmente la transizione e dare certezze sul futuro dello st ...Volantinaggio Fiom Cgil davanti ai cancelli: “Sospendere trasferte, esodi e riduzione dei lavoratori sulle linee” ...