Stellantis chiede al governo inglese di rinegoziare con Bruxelles gli accordi commerciali sulla Brexit

, che controlla anche il marchio britannico Vauxhall , ha inviato il documento a una ... Il gruppoquindi un'intesa con l'Ue sull'estensione delle attuali regole sulla provenienza delle ...Chi investesempre più incentivi L'attivismo da solo non basta; in questo periodo i grandi ... la Fiat, è confluita in, di fatto a controllo straniero. Francesco Zirpoli, professore ...A chiederlo è il gruppoche in Gran Bretagna è presente con i marchi Vauxhall, Peugeot, Citroen e Fiat . La casa produttrice guidata dall'ad Carlos Tavaresal governo conservatore ...

Stellantis chiede a Gb di rinegoziare accordo sulla Brexit - Industria Agenzia ANSA

Chi investe chiede sempre più incentivi L’attivismo da solo non ... in Italia si producono ormai poche automobili e l’unico costruttore di peso, la Fiat, è confluita in Stellantis, di fatto a ...Stellantis non “ha girato troppo alla larga” e ha sollevato il problema: gli accordi commerciali post-Brexit mettono a rischio la sua produzione nel paese. Sarebbero più di 5.000 i dipendenti Stellant ...