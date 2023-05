(Di mercoledì 17 maggio 2023) In attesa dell’approvazione definitiva del DL, prevista nella giornata di domani, è opportuno sapere che un emendamento approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera ha istituito una favore delleinnovative per attività di ricerca e sviluppo volta a soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il bonus, in regime “de minimis”, sarà riconosciuto nella misura del 20% delle spese,ad un massimo di 200.000. Le risorse complessive a disposizione della misura ammontano a 2 milioniper l’anno 2023. L’introduzione dellenel DLIl Decreto, un provvedimento legislativo ...

Startup nel DL Bollette: credito d'imposta fino a 200mila euro | F-Mag F-Mag

