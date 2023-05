Startup | 44 italiane sbarcano in Silicon Valley

... in vista della Giornata mondiale delle api 2023, grazie alla collaborazione con Beeing,...verde si sono attivati per favorire la nidificazione delle api solitarie in oltre 100 città, ...Crescita accelerata dalla pandemia e spinta dagli investimenti in, sviluppo di progetti ... il desiderio di mettere in risalto le competenze e la professionalitàaccompagnato da una ......della metà degli esponenti della Gen X e dei Baby Boomer ha scelto infatti destinazioni(... Tribala, questo il nome della piattaforma, è un'altra creatura nata da Sportit, lafondata ...

Ben 44 startup italiane stanno per sbarcare contemporaneamente in Silicon Valley. Tutto grazie al roadshow organizzato da Smau e Italian Trade agency (Ita), che partirà il prossimo 22 maggio, portando ...Empethy.it è il primo motore di ricerca per un’adozione consapevole di cani o gatti. Annamaria Barbaro, co-founder e CEO della startup, ha avuto l’idea a partire dalla personale difficoltà riscontrata ...