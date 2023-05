Squash A Jobber | Nuovi Titoli | Match annunciati

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Novità per il prossimo Show della SAJ, “Imagine Breaker”, in programma Sabato 10 Giugno a Cesate (MI): Nascono gli SAJ Tag Team Title: saranno assegnati a Final Bout 2 il 2 Dicembre, mentre a Imagine Breaker avremo un Qualifyngper accedere alle semifinali a Twinsanity il 7 Ottobre; Tre al momento i: -Adriano difende il SAJ Openweight Title contro El G;-Lupo affronta Rhio, al debutto in Italia: Classe 1997, attuale INSANE World Women’s Champion, ha debuttato nel 2015, lottando in realtà con PROGRESS, Pro Wrestling EVE, TJPW e molte altre realtà europee e internazionali;-Annunciato il Royal Highway: 4 Lottatori, 3 italiani e uno internazionale, tutti al debutto; chi schiena l’internazionale ottiene una Title Shot e lotta a Twinsanity; al momento...