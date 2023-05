Squalo tigre attacca il kayak | il pescatore vivo per miracolo | ' L' ho preso a calci ed è fuggito' VIDEO CHOC

Un pescatore si trovava al largo dell'isola di Oahu, alla Hawaii, quando è stato attaccato voracemente da uno. Il gigante dei mari è emerso in un'istante dall'oceano e ha morso il kayak dell'uomo, Scott Haraguchi, che proprio in quel momento stava filmando ed è riuscito a immortalare quegli ...Un uomo stava pescando al largo dell' isola di Oahu , nelle Hawaii , quando unoè emerso dall'acqua e ha morso la sua canoa , come mostrato da un video dell'incidente. Come riferisce Fox News, Scott Haraguchi , che ha registrato l'attacco delloil 12 maggio, ..." Alcuni squali, come lo, sono noti per la loro capacità di inghiottire la loro preda intera, mentre altri, come lotoro attaccheranno e morderanno ripetutamente la loro preda ...

Squalo tigre attacca un uomo mentre pesca sul suo kayak: il video ripreso dalla GoPro Corriere TV

L'attacco di squalo più mortale della storia si è verificato nel 1945 dopo l'affondamento di una nave militare degli Stati Uniti.