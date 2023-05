Squalifica di otto mesi per l’attaccante del Brentford Ivan Toney dopo aver violato le scommesse

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sito inglese:delè stato colpito da unadiammesso dile regole delleè stato incriminato dalla Federcalcio lo scorso novembre per 262 presunte violazioni in un periodo di quattro anni. Il 27enne – che ha fatto il suo tanto atteso debutto in Inghilterra a marzo – ha ammesso 232 dei conteggi, con 30 che sono stati successivamente ritirati. A seguito di un’udienza personale, una commissione di regolamentazione indipendente ha imposto sanzioni a, che includevano una multa di £ 50.000. Non potrà giocare fino al 17 gennaio 2024, ma potrà ...

