Sport | Iannone FdI | “L’inserimento nella Costituzione ci inorgoglisce”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il riconoscimento dellonell’articolo 33 dellaè un passaggio che ci. Questo è un lavoro di sintesi politica partitoscorsa legislatura. È un momento importante, perché esiste un mondo di praticanti che lo attende da tanti anni. Una occasione di rendere merito a tutti coloro che lo praticano. A destra c’è stata sempre una grande sensibilità nei confronti di questo settore. Non a caso la prima proposta di legge fu presentata anni fa da Giulio Maceratini ed è doveroso da parte mia ringraziare tutti i parlamentari che hanno espresso il voto favorevole. Loè lo strumento migliore per raggiungere tanti obiettivi sociali. Rappresenta l’arma migliore per allontanare i giovani dalle devianze. Rappresenta lo strumento attraverso il ...