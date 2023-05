Sport | Calenda | ' ora al più presto ok definitivo a Camera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Il via libera del Senato alla riforma per l'inserimento delloin Costituzione è una bellissima notizia. Ci auguriamo che Montecitorio approvi il ddl al piùin via definitiva: come dice sempre la mia amica e collega Giusy Versace, il benessere psicofisico che deriva dalla praticaiva è un diritto che va garantito a tutti". Così Carlosu twitter.