Sport | Abodi | ' grazie al Senato | ora alla Camera per tagliare il traguardo'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Ci tengo a esprimere tutta la mia soddisfazione e gratitudine nei confronti dei Parlamentari dele dellaper l'impegno comune che porterà al riconoscimento delloin Costituzione. Oggi è stato fatto un ulteriore e fondamentale passo in avanti al, con l'approvazione, con un solo astenuto, della proposta di modifica dell'articolo 33 della nostra Carta, che riconoscerà ‘il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivitÃiva in tutte le sue forme". Lo dichiara il Ministro per loe i Giovani, Andreacon un comunicato. "Sarà un passaggio ‘storico', che si dovrà trasformare in strumento per garantire concretamente il diritto allo ‘per tutti e di ...

In Aula anche il ministro per lo, Andrea. Poiché si tratta di un provvedimento che modifica la Carta, il provvedimento torna alla Camera per la quarta e ultima lettura. Il testo, che si ...L'esito del voto è stato salutato da Palazzo Madama con applausi e abbracci per il Ministro dello, Andrea. Adesso, il ddl passa alla Camera, dove si terrà la quarta ed ultima lettura.... un momento di grande maturazione, siamo disponibili a lavorare con tutte le federazioni per far crescere la cultura dello". Il titolare del Mim ha quindi detto che "con il ministro...

Abodi,Piazza di Siena unisce eccellenza sportiva e socialità Agenzia ANSA

"Ci tengo a esprimere tutta la mia soddisfazione e gratitudine nei confronti dei Parlamentari del Senato e della Camera per l'impegno comune che porterà al riconoscimento dello Sport in Costituzione."Ci tengo a esprimere tutta la mia soddisfazione e gratitudine nei confronti dei Parlamentari del Senato e della Camera per l'impegno comune che porterà al riconoscimento dello Sport in Costituzione.